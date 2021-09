Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 507677 din 17 septembrie 2021 "Incepe scoala in siguranta " "Incepe scoala in siguranta " este titlul campaniei ce se va derula in judetul Bacau, odata cu inceperea anului scolar 2021 2022.Campania este initiata de politistii Biroului de Siguranta Scolara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Campania "Vacanța s-a terminat. Sunteți pregatiți pentru un nou inceput?" care se deruleaza in perioada 1-10 septembrie va invita sa continuați saptamana cu 10 minute acordate sigurantei copiilor in locuinta, informeaza Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului…

- Campanie de prevenire a victimizarii minorilor. 1-10 septembrie 2021. In perioada 1-10 septembrie, Inspectoratul General al Poliției Romane, prin intermediul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, demareaza Campania „Vacanța s-a terminat. Sunteți pregatiți pentru un nou inceput?" Scopul…

- In aceste zile, polițiștii bacauani desfașoara activitați de informare a cetațenilor cu privire la protecția bunurilor personale și de prevenire a furturilor din locuințe, genți și buzunare. La data de 16 august a.c. polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, cu sprijinul…

- Polițiștii Serviciului Rutier și ai Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații continua implementarea campaniei de prevenire a accidentelor rutiere și de prevenire a furturilor din autoturisme. Activitațile desfașurate de catre polițiștii bacauani in cadrul campaniei ”STOP ACCIDENTELOR…

- Astazi, 29 iulie a.c., polițiștii au discutat cu persoanele aflate in executarea unor sentinte penale la Serviciul de Probatiune Bacau, scopul principal fiind informarea privind respectarea regulilor de circulatie in trafic, pentru siguranta lor si a celorlati. Polițiștii Compartimentului de Analiza…

- Marti, 27 iulie 2021, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu cei ai Biroului de Ordine Publica din Baia Mare au reluat activitațile de informare a cetațenilor cu privire la fraudele informatice. Sunt sesizate tot mai multe fapte privind efectuarea de operațiuni…