„Nadia «Miss Perfect», povestea unei mari campioane”- o carte de nota 10!

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit marti ca este neconstitutionala revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului, urmand ca aceasta sa isi reia pozitia dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, in sedinta de marti, Curtea…

- Am aflat de curand raspunsul la intrebarea de ce Guvernul a inchis pentru public spitalele de stat in timpul crizei COVID. Și de ce același Guvern nu a rechiziționat spitalele private pentru a trata pacienții COVID, preferand sa faca fel de fel de giumbușlucuri financiare cu spitale de carton sau corturi…

- Direcția Silvica Bacau a postat imagini foarte frumoase cu o ursoaica cu trei pui intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Targu Ocna din cadrul Direcției Silvice Bacau. Romania are una dintre cele mai dezvoltate populații de urs din Uniunea Europeana, la noi in țara urșii avand habitatul in zona…

- Emiterea primelor masuri de relaxare, a produs efecte și in sistemul de educație. Astfel, s-a decis sa se renunțe la purtarea maștii de protecție in curtea școlii, de catre elevi și profesori, cu excepția spațiilor aglomerate, insa se pastreaza regula pauzelor decalate. Implicit, se pastreaza astfel…

- Zborurile Hurghada-Egipt sunt operate de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacau, incepand cu 13 iunie 2021. Reprezentanții aeroportului bacauan au transmis ca primele zboruri incepute din 25 aprilie au aratat un interes deosebit din partea turiștilor pentru aceasta destinație și, in consecința,…

- Terapie prin morfosintaxa Gramatica, expresie a raportului dintre gandire si forma ei, deconecteaza. Noteaza in trei reprize: „Am remarcat ce usurare este pentru mine sa am o carte de gramatica in clipele de melancolie” (1965); „Nimic nu ne ajuta mai mult sa invingem melancolia decat o carte de gramatica.…

- Modificarea de catre Guvern a legislatiei muncii prin eliminarea obligatiei microintreprinderilor de a intocmi in scris fisa postului pentru angajati modifica statutul a milioane de cetateni din angajati in sclavi, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de Blocul National Sindical. “Intr-un dispret…

- Carte existentiala „Viata e ca un text la care ai muncit enorm, pe care ai vrea sa-l imbunatatesti fara sa poti, pentru ca esti satul de el pana-n gat: nu mai poti adauga nici o virgula. Stii ca este imperfect si incomplet, dar degeaba, nu mai gasesti nimic ca sa-l ameliorezi”. Cine sa (ne) […] Articolul…