Nadia Comaneci (61 de ani) a fost victima unei inșelatorii. Concret, pe internet circula un anunț despre o oportunitate de investiții in care e implicat numele fostei gimnaste. „Ma numesc Nadia Comaneci, sunt un investitor de succes și un sportiv olimpic, iar astazi vin cu o veste foarte buna. Am lansat o noua platforma de investiții special pentru romani. Este cat se poate de ușor de invațat și va va ajuta cu ușurința sa deveniți un om de afaceri in cel mai scurt timp”, este mesajul aparut pe internet. Nadia Comaneci a negat o eventuala implicare: „Acest lucru este fals! Aceasta este o informație…