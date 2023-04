Stiri pe aceeasi tema

- Prietenia dintre gimnasta noastra „de 10” și celebrul culturist Arnold Schwarzenegger nu mai este de mult timp un secret. Recent, cei doi au filmat un antrenament impreuna, chiar in vazul lumii, in parc. La scurt timp, videoclipul a devenit viral.

- Satul de o groapa din fața casei sale din California, Arnold Schwarzenegger s-a apucat sa o repare. Cu o roaba de asfalt a rezolvat ceea ce primaria din Los Angeles a ignorat luni la rand, deși a fost sesizata.

- Nadia Comaneci sau „Zeița de la Montreal”, așa cum e supranumita romanca, locuiește de mai bine de 20 de ani in Norman, un orașel de langa Oklahoma City. Acolo are o casa in valoare de aproximativ 400.000 de dolari. Nadia Comaneci, care e prima gimnasta din lume care a primit nota zece intr-un concurs…

- Zeita de la Montreal, Nadia Comaneci, a postat un filmulet in social media in care apare facand cativa pasi de dans pe acordurile melodiei "I'd Love You To Want Me", anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci a postat pe rețelele de socializare o poza in care apare alaturi de celebrul actor Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al statului California, cei doi intalnindu-se la o sala din Los Angeles.

- Nadia Comaneci, prima gimnasta din istorie care a primit nota 10, s-a intalnit la sala de sport din Los Angeles, cu Arnold Schwarzenegger, potrivit unei postari in social media.„Antrenament devreme. Am dat peste un prieten foarte drag Arnold Schwarzenegger”, a scris romanca. La decernarea premiilor…

- Nadia Comaneci, prima gimnasta din istorie care a primit nota 10, a avut parte de o surpriza la sala de sport la care merge, in Los Angeles. Romanca s-a intalnit cu Arnold Schwarzenegger.„Antrenament devreme. Am dat peste un prieten foarte drag Arnold Schwarzenegger”, a scris romanca intr-o postare…

- Nadia Comaneci are 61 de ani, dar continua sa faca sport și merge foarte des la sala. Astazi a avut parte de o surpriza. S-a intalnit cu Arnold Schwarzenegger, fost actor, guvernator al statului California și caștigator de șapte ori al celebrului concurs de culturism Mister Olympia. Nadia Comaneci a…