Nadia Comaneci joacă într-un film românesc! Surprinză, și milionarul Cristi Borcea are un mic rol Nadia Comaneci joaca intr-un film romanesc! Parinții au botezat-o dupa numele capatat intr-un film, Nadejna din ”Fetele”, interpretata de actrița sovietica Ina Makarova. La 62 de ani, fosta mare sportiva ce a ramas in istoria gimnasticii drept Zeița de la Montreal are un rol in distribuția producției ”Miami Bici2”, film in care a apare și-supriza – controversatul afacerist Cristi Borcea. Pelicula a fost filmata in mare parte in Statele Unite ale Americii, țara unde legendara gimansta locuiește de peste 30 de ani. In urma cu trei ani, faimoasa romanca a acceptat un rol și pentru producția Netflix… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

