- Vedeta din Terminator a gasit o modalitate inedita de a le ura Craciun fericit fanilor sai. Arnold Schwarzenegger s-a filmat facand exerciții fizice. Prestația nu a trecut neobservata, romanca Nadia Comaneci notandu-l cu 10 pentru activitatea sportiva.

- Nadia Comaneci primeste o pensie „frumusica” de la statul roman. „Zeita de la Montreal” incaseaza, lunar, de 10 ori mai mult decat Ilie Nastase. Gimnasta a intrat in istoria sportului romanesc și mondial in 1976, la Montreal, cand a reușit sa obțina prima nota de 10 la Jocurile Olimpice. Per total,…

- Culița Sterp a provocat un accident saptamana trecuta in Cluj dupa ce s-a urcat in stare de ebrietate la volan. Artistul a intrat intr-un Logan in care se afla doar șoferul. Acum, Culița Sterp a rupt tacerea pentru prima data de la accidentul rutier și i-a transmis lui Marisu, baiatul implicat in evenimentul…

- Anghel Damian a venit o reacție dupa ce s-a aflat faptul ca iubita lui este insarcinata. Jurata de la emisiunea ,,Vocea Romaniei” a facut anunțul cel mare chiar astazi pe rețelele de socializare, ulterior tanarul actor și regizor a oferit și el prima reacție. Fanii celor doi sunt extrem de bucuroși…

- Nadia Comaneci, „Zeita de la Montreal”, romanca multipla campioana olimpica, mondiala si europeana care a scris istorie in gimnastica mondiala reusind primul 10 perfect, implineste, sambata, 61 de ani. Ea a fost felicitata si de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Marea campioana a postat un filmulet…

