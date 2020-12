Fosta gimnasta Nadia Comaneci a postat un mesaj cu ocazia Zilei Naționale in care transmite La mulți ani tuturor romanilor. Ea spune ca spera sa ajunga in țara cat mai repede. “Romanie draga, mi-e dor de tine si de ai mei. Astazi este o zi de sarbatoare. De aici de departe va transmit multa, multa sanatate, bucurii alaturi de cei dragi, lumina, respect, sa trecem cu bine de aceasta pandemie si sa ne revedem in tara curand. La multi ani, dragi romani. La multi ani, Romania!” , este mesajul transmis de Nadia Com a neci. De asemenea, Lucian Bute a postat și el un mesaj pe Facebook. “2020 este un…