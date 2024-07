Cea mai celebra gimnasta a Romaniei, Nadia Comaneci, a avut o intalnire surpriza cu unul dintre cei mai bogați oameni de pe planeta, Elon Musk, intr-un eveniment stralucitor desfașurat in inima Parisului. Nadia Comaneci, ambasadorul Romaniei la Jocurile Olimpice Nadia Comaneci a ajuns in capitala Franței alaturi de delegația romana pentru a participa la Jocurile Olimpice de Vara din 2024 . Sportivii romani, plini de speranța și ambiție, au fost aduși la Paris cu o aeronava speciala care poarta numele legendarei gimnaste. Intr-un gest simbolic, echipa Romaniei a aterizat sub semnul excelenței și…