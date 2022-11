Stiri pe aceeasi tema

- Nadia Comaneci, „Zeita de la Montreal”, romanca multipla campioana olimpica, mondiala si europeana care a scris istorie in gimnastica mondiala reusind primul 10 perfect, implineste, sambata, 61 de ani. Ea a fost felicitata si de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Marea campioana a postat un filmulet…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, joi, ca Romania nu va participa cu echipa la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica, programate la Liverpool in perioada 29 octombrie – 6 noiembrie. Acesta a mai subliniat ca, prin schimbarea regulamentului,…

- Larisa Iordache este una dintre marile gimnaste ale Romaniei. Fosta sportiva de performanța s-a retras in urma cu aproape un an din cariera de gimnasta. Motivul pentru care a luat aceasta decizie a fost cea de-a șaptea intervenție chirurgicala pe carea a suferit-o de-a lungul timpului ca sportiva. Acum,…

- O singura barca tricolora a intrat in concurs, miercuri, 21 septembrie, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Racice (Cehia), cea de dublu vasle masculin, cu Andrei Cornea și Ionuț Cojocaru la bord. Tricolorii au evoluat in sferturile de finala ale probei și au terminat cursa pe locul patru, dupa…

- Catalin Chirila a terminat pe podium și Super Cupa Mondiala de la Oklahoma, Statele Unite. Canoistul roman a castigat medalia de bronz la canoe simplu 350 m, la Supercupa Mondiala la Canoe Sprint. “Dupa titlul mondial și european la canoe simplu 1000 m, proba olimpica, Catalin a luat argint mondial…