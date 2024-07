Stiri pe aceeasi tema

- Fosta campioana olimpica Nadia Comaneci a declarat marti ca locul 7 ocupat de Romania in finala feminina pe echipe la Jocurile Olimpice de la Paris este un lucru pozitiv pentru gimnastica romaneasca, informeaza Agerpres.

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a clasat, marti, pe locul 7 in finala de la Jocurile Olimpice, la 12 ani de la ultima prezenta in aceasta faza, cand castiga medalia de bronz. Aurul olimpic la Paris a revenit SUA, condusa de Simone Biles. Imbracata cu un trening al echipei Romaniei, Nadia…

- David Popovici pune Romania pe harta dupa caștigul sau de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, acolo unde a reușit sa obțina medalia de aur. Unul dintre cei mai mari rivali ai romanului este Matt Richards. Matt Richards, reacție dupa ce David Popovici a caștigat aurul Britanicul a inceput proba ca…

- David Popovici a scris istorie in seara de luni, 29 iulie, și a caștigat aurul la Jocurile Olimpice de la Paris, chiar de ziua Imnului National.Sportivul de 19 ani a urcat pe podium dupa ce a caștigat proba la 200 metri liber. Popovici a fost vizibil emoționat, avand lacrimi in ochi, la intonarea imnului…

- Fosta mare gimnasta Nadia Comaneci a declarat, joi, ca Romania, prezenta dupa 12 ani cu echipa de gimnastica la Jocurile Olimpice, are sanse sa obtina o medalie la barna la Paris, proba pe care a caracterizat-o ca fiind “loz in plic”."Dupa doua editii in care nu am reusit sa ne calificam, ma bucur ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la Paris, la inaugurarea Casei Romaniei de la Ambasada tarii noastre in Franta, cu prilejul Jocurilor Olimpice si Paralimpice de vara. „Pe buna dreptate putem spune ca, incepand de astazi, inima Romaniei va bate si mai puternic aici, datorita sportivilor…

- Federatia Romana de Polo pe apa a anuntat componenta echipei care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris, alcatuita din 13 sportivi, printre... The post Un aradean la Paris! Poloistul Levente Vancsik, legitimat la CSM Oradea, selecționat in lotul pentru Jocurile Olimpice appeared first…

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci a lansat un tricou dedicat fanilor. Articolul vestimentar amintește de performanța romancei din anul 1976, cand aceasta obținea prima nota de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice. Nadia Comaneci a prezentat noul articol vestimentar printr-un filmuleț postat pe…