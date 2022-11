Stiri pe aceeasi tema

- Nadia Comaneci, „Zeita de la Montreal”, romanca multipla campioana olimpica, mondiala si europeana care a scris istorie in gimnastica mondiala reusind primul 10 perfect, a implinit sambata 61 de ani.

- Nadia Comaneci, "Zeita de la Montreal", romanca multipla campioana olimpica, mondiala si europeana care a scris istorie in gimnastica mondiala reusind primul 10 perfect, implineste, sambata, 61 de ani, ea fiind felicitata si de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Marea campioana a postat un filmulet…

- VIDEO: „Zeița de la Montreal”, Nadia Comaneci, a implinit 61 de ani. Surpriza pe care i-au facut-o prietenii Nadia Comaneci, prima gimnasta din lume care a primit nota zece intr-un concurs olimpic de gimnastica, implinește 61 de ani, pe 12 noiembrie. Marea sportiva a fost sarbatorita in avans de prietenii…

- Luna octombrie este, prin tradiție, luna Salonului Anual de Carte organizat de catre Biblioteca Județeana «Ștefan Banulescu». Printre zecile de autori care au onorat Salonul anul acesta s-a numarat și Maia Morgenstern, celebritate incontestabila a scenei teatrale naționale. Ea a prezentat la Slobozia…

- Ediția din acest an a festivalului Analog Mania debuteaza cu premiera mondiala a peliculei „9 ½”. Filmul care sarbatorește Home Movie Day și centenarul filmului de 9,5 mm „Pathe Baby” va avea proiecții in intreaga lume in data de 15 octombrie, printre orașele in care acesta va putea fi vizionat numarandu-se…

- “World Animal Day” – Ziua Mondiala a Animalelor – este sarbatorita, anual, la 4 octombrie, potrivit worldanimalday.org.uk. Este marcata in majoritatea tarilor din lume cu scopul de a promova drepturile si bunastarea tuturor animalelor, fie ele cu stapan sau fara, salbatice sau domestice. Initiativa…

- Continue reading Om de afaceri roman, amant al marii Nadia Comaneci: „S-a mutat in casa lui și i-a cerut s-o ia de nevasta”. Dezvaluiri devastatoare despre „zeița” de la Montreal at Info real.

- Satul Carlibaba este locul in care a descalecat Bogdan Voda, care a ocupat Moldova. O veche legenda spune ca in aceste locuri traia demult o vrajitoare. Ea locuia pe valea unui rau pe care oamenii l-au numit Garla Babei și care a derivat in timp in Carlibaba, satul actual luand numele acestei ape.