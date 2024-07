Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de vis a Spaniei, formata din Rafael Nadal și Carlos Alcaraz, s-a calificat marți in sferturile de finala ale probei olimpice masculine de tenis la dublu, invingandu-i pe olandezii Tallon Griekspoor și Wesley Koolhof cu 6-4, 6-7, 10-2, in complexul

- Rafael Nadal și Carlos Alcaraz au bifat o premiera sambata seara, in prima zi de concurs de la Jocurile Olimpice. Cei doi spanioli, desparțiți de 17 ani, au facut pentru prima oara pereche intr-un meci de dublu, intr-unul dintre evenimentele care au ținut capul de afiș al zilei la Paris. ...

- La fel ca in 2023, Carlos Alcaraz l-a invins pe Stefanos Tsitsipas in sferturile de finala de la Roland Garros, asigurandu-și un loc in semifinala cu Jannik Sinner. Spaniolul a caștigat marți cu 6-3, 7-6(3), 6-4 dupa doua ore și 17 minute de joc. Grecul s

- Perechea romano ucraineana Gabriela Ruse Marta Kostiuk s a calificat marti in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, dupa ce a trecut de Leylah Fernandez Canada Erin Routliffe Noua Zeelanda , favorite numarul 9, in doua seturi, 6 1, 6 4,…

- Novak Djokovic, liderul ATP si principalul favorit, s-a calificat sambata seara in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros. Acesta l-a invins pe cat de spectaculos, pe atat de greu pe italianul Lorenzo Musetti, in cinci seturi, scor 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-0. Djokovic s-a impus la capatul…

- Irina Begu si Ana Bogdan s-au calificat in turul doi al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa victorii in minimum de seturi. The post TENIS Irina Begu si Ana Bogdan s-au calificat in turul doi al turneului de la Roland Garros first appeared on Informatia Zilei .

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal se afla pe lista jucatorilor inscrisi la Wimbledon, turneu de Grand Slam pe iarba pe care la cistigat in 2008 si 2010. Campionul iberic este de luni la Paris, la Roland Garros, turneu de Grand Slam pe care l-a cistigat de 14 ori in 19 participari. Desi programul sau este…

- Saptamana viitoare incepe turneul de tenis de la Roland Garros. Cu aceasta ocazie, Grupul Renault, unul din sponsorii principali ai turneului, va debuta un nou mijloc de transport public pentru vizitatorii turneului. Mai exact, constructorul francez va furniza navete electrice autonome, care vor transporta…