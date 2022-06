Stiri pe aceeasi tema

- Casper Ruud a obținut la Paris cel mai important rezultat al carierei la turneele de Grand Slam. In varsta de 23 de ani, norvegianul s-a calificat in finala de la Roland Garros, dupa ce a trecut de croatul Marin Cilic (23 ATP).

- Alexander Zverev (Germania, 3 ATP) a suferit o accidentare horror și a abandonat meciul cu Rafael Nadal (Spania, 5 ATP), din semifinalele turneului de la Roland Garros. In meciul pentru trofeu, Nadal il va intalni pe caștigatorul partidei Casper Ruud (Norvegia, 8 ATP) – Marin Cilic (Croația, 23 ATP).…

- Casper Ruud a devenit primul tenisman norvegian care a reusit sa se califice in semifinalele unui turneu de Mare Slem, dupa ce l-a invins in patru seturi, 6-1, 4-6, 7-6 (7/2), 6-3, pe danezul Holger Rune, intr-un duel 100% scandinav, miercuri seara la Roland Garros. Ruud (23 ani), numarul opt mondial,…

- Șoc la Roland Garros! Novak Djokovic și Rafael Nadal se intalnesc in sferturile de finala. Duelul celor doi „titani” ai sportului alb va ține capul de afiș al zilei de marți in turneul de Grand Slam. Se vor afla fața in fața deținatorii a 41 de titluri de Mare Șlem, in total, considerați printr cei…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, detinatorul recordului de titluri la Roland Garros, il va infrunta pe sarbul Novak Djokovic, campionul en titre, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Paris, dupa ce a reusit o victorie in cinci seturi in fata canadianului Felix Auger-Aliassime,…

- Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, si spaniolul Rafael Nadal, numarul 5 mondial, vor fi adversari in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, in care s-au calificat duminica, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Novak Djokovic, Rafael Nadal si Carlos Alcaraz, trei dintre principali favoritii, se afla pe aceeasi jumatate a tabloului la turneul de tenis de la Roland Garros, Grand Slam-ul pe zgura care debuteaza duminica, conform tragerii la sorti efectuate joi la Paris. Novak Djokovic, liderul mondial si detinatorul…

- Rafael Nadal, numarul 4 mondial, a explicat ca are "din nou dureri la picior", dupa meciul pierdut joi, in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Roma in fata canadianului Denis Sapovalov (16 ATP), cu 1-6, 7-5, 6-2, cu zece zile inainte de Roland Garros, relateaza lefigaro.fr. "Nu…