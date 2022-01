Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Raluca Olaru/Anna-Lena Friedsam s-a calificat, miercuri, in turul al doilea al probei de dublu din cadrul Australian Open. Olaru si Friedsam au trecut, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-4, de cuplul francez Alize Cornet/Diane Parry, beneficiar al unui wild card. In faza urmatoare, invingatoarele…

- Australia cancelled Novak Djokovic‘s visa for a second time on Friday saying the world tennis number one who has not been vaccinated for COVID-19 may pose a health risk, effectively ending his bid for a record 21st Grand Slam title at the Australian Open, according to Reuters. Immigration Minister…

- Tenismena Sorana Cirstea in varsta de 31 de ani, locul 38 WTA va evolua, marți dimineața, la turneul Adelaide International 2, competiție premergatoare pentru Australian Open, primul Grand Slam al anului. Conform tragerii la sorți inițiale, romanca ar fi trebuit sa joace in primul tur cu Tereza Martincova…

- World tennis number one Novak Djokovic was released from Australian immigration detention on Monday after winning a court challenge to remain in the country to pursue his bid for a record 21st Grand Slam title at the upcoming Australian Open, according to Reuters. Judge Anthony Kelly ruled the federal…

- Instanta a revocat, luni, anularea vizei de catre autoritatile federale australeine a vizei de intrare in tara a tenismenului sarb Novak Djokovici, informeaza The Age. Judecatorul Anthony Kelly a anulat decizia autoritatilor de anulare a vizei lui Djokovic si a ordonat ca sportivului sa i se permita…

- Suporterii au votat, pe parcursul lunii decembrie, cele mai spectaculoase goluri ale echipelor nationale in acest an. Castigator este golul inscris de Ianis Hagi la meciul din 8 octombrie, cu Germania, pierdut cu scorul de 1-2, la Hamburg, informeaza FRF. Competitia a adunat la start 16 goluri si s-a…

- Jandarmii au dat amenzi de 26.230 de lei, dupa incidentele de la meciul dintre Rapid și FCSB, de la Arena Naționala. Printre cei sancționați se afla organizatorul evenimentului – clubul FCSB – și firma de paza. “In urma incalcarii prevederilor legale in vigoare, Jandarmeria Capitalei a aplicat, pana…

- Federatia Australiana de Tenis a dat publicitatii, joi, calendarul competitiilor pe care le gazduieste in luna ianuarie 2022. Calendarul compețiilor culmineaza cu Australian Open, primul Grand Slam al anului, programat la Melbourne, intre 17 si 30 ianuarie. In perioada 1-9 ianuarie se vor desfasura…