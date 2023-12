Nadal nu poate 'garanta sută la sută' că 2024 va fi ultimul an din cariera sa Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care si-a anuntat saptamana trecuta revenirea in competitiile oficiale la turneul ATP 250 din orasul australian Brisbane, in prima saptamana din ianuarie, a declarat joi ca "este normal sa fie" ultimul an din cariera sa, dar nu poate "garanta suta la suta" acest lucru, scrie EFE. "Exista sanse mari ca acesta sa fie ultimul meu an, fara indoiala. Exista sansa sa fie doar jumatate de an, sa fie un an intreg si exista sansa sa nu reusim sa facem toate acestea. Sunt lucruri la care in acest moment nu am posibilitatea sa raspund si sunt doar in masura sa spun ca revin… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

