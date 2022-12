Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul de tenis spaniol Rafael Nadal a declarat joi ca nu intelege de ce au aparut voci care ii anunta retragerea, in conditiile in care el nu a facut referire la acest lucru in ultima perioada. Aflat in Australia, pentru turneul United Cup, Rafael Nadal a fost intrebat daca anul 2023 va fi ultimul…

- Echipa mixta de tenis a Spaniei, condusa de Rafael Nadal și Paula Badosa, e gata pentru debutul la United Cup, noua competiție pe echipe din cele doua circuite. United Cup, o intrecere pe echipe aflata la prima ediție, a inceput deja in Australia. Turneul se desfașoara in trei orașe, Sydney, Perth și…

- Rafael Nadal (36 de ani), fostul lider mondial și caștigator a 22 de trofee de Mare Șlem, in prezent #2 ATP, s-a deschis intr-un interviu pentru revista Esquire, cea care l-a declarat omul anului in 2022. Spaniolul in varsta de 36 de ani acorda rar interviuri de mare amploare, dar cu prilejul premiului…

- Prețurile sunt și de peste 4 ori mai accesibile in Romania fața de cele practicate in Vestul Europei sau in SUA; Mii de romani din Spania, Italia, Germania, Marea Britanie sau chiar din SUA trec pragul clinicilor Life Dental Spa in luna decembrie; Afacerile Life Dental Spa se vor dubla in acest an,…

- Agenția Spațiala Europeana (ESA) a anunțat miercuri noua clasa de astronauți europeni aleși in urma unui amplu program de selecție care a inceput anul trecut. ESA a anunțat astfel 5 astronauți principali „de cariera” (Franța, Spania, UK, Belgia și Elveția). De asemenea, a fost ales un astronaut din…

- UPDATE – Lideri din Statele Unite, Germania, Canada, Tarile de Jos, Japonia, Spania, Italia, Franta si Marea Britanie, care se afla in Bali, in Indonezia, unde are loc summitul G20, participa, astazi, la o masa rotunda de urgenta, in legatura cu o explozie cauzata de o racheta de fabricatie ruseasca,…

- Chindia Targoviște a obținut un egal in fața liderului Ligii 1, Farul Constanta, scor 1-1, intr-un meci din etapa 18. Este cel de-al șaptelea meci fara infrangere in Liga 1 pentru echipa antrenata de Toni Petrea.

- Naționala de futsal a Moldovei a fost invinsa de Spania cu 7-2, in cel de-al doilea meci din grupa 1 a preliminariilor Campionatului Mondial 2024. Golurile tricolorilor au fost marcate in minutul 7 de capitanul Cristian Obada, la capatul unei acțiuni individuale de toata frumusețea, și in minutul 33…