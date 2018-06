Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a caștigat al 11-lea Roland Garros din cariera, spaniolul Rafael Nadal, locul 1 ATP, a vorbit despre Simona Halep și a laudat-o dupa ce a caștigat finala feminina a turneului de la Paris. "Fara dubii, Simona este o mare luptatoare. Este una dintre jucatoarele care se deplaseaza cel mai bine…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 1 mondial, a castigat duminica turneul de Mare Slem de la Roland Garros.Nadal l a invins in trei seturi, 6 4, 6 3, 6 2, pe austriacul Dominic Thiem.Este a 11 a oara cand Nadal castiga turneul de la Roland Garros.Sursa foto: Facebook ...

- Liderul WTA Simona Halep a castigat, luni, primul set al meciului din optimile turneului de tenis de la Roland Garros impotriva belgiencei Elise Mertens, scor 6-2, in 35 de minute. Liderul WTA Simona Halep a castigat, luni, primul set al meciului din optimile turneului de tenis de la…

- Tenismanul german Alexander Zverev, numarul 3 mondial, a castigat turneul ATP de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.200.860 euro, in finala caruia l-a invins duminica in doua seturi, 6-4, 6-4, pe austriacul Dominic Thiem, trecandu-si astfel in palmares al treilea titlu de categoria Masters 1.000,…