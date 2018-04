Na, ca s-a constipat si server-ul STS!

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anii ‘90, prabusirea comunismului a adus firme din Occident in Europa de Est dornice sa profite de salariile mici si, ulterior, de accesul fara tarife in UE. Dar intre timp au crescut salariile, astfel ca angajatorii trebuie sa stimuleze calificarea angajatilor, relateaza Bloomberg.

- Un titan turc a facut o investiție rasunatoare in Romania! Acesta a anunțat ca fabrica pe care o ridica in țara noastra este in faza finala de construcție. Se vor face angajari pe banda rulanta.Reprezentanții companiei au dezvaluit ca au ales Romania, in detrimentul marilor puteri din Europa.Citește…

- Era cam gol pe langa Henri Coanda si Brancusi. Ne-am revenit. Dupa Badea Cartan, Romania l-a scos in Europa pe Badita Chilotaru’. Euronews l-a nominalizat pe Florin Badita (29 de anisori si enunturi de Tom si Jerry, la desene animate cred ca tine cu Tom) pentru titlul “Personalitatea europeana a anului”.…

- Notarii din Romania practica printre cele mai mari tarife din Europa. Este motivul pentru care mai multi parlamentari au propus un proiect de lege care prevede infiintarea de birouri notariale publice (de stat).

- Companiile ROMAERO si Sikorsky – parte al grupului Lockheed Martin – au semnat ieri un acord de parteneriat industrial, care se axeaza pe activitati ce vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria de aparare la lucrari de asamblare, echipare, customizare si intretinere…

- Gica Hagi, la 53 de ani, este tot mai sigur de plecarea din Romania. Vrea sa renunte la functia de antrenor la Viitorul si sa preia un club important din Europa. Intrebat daca e pregatit sa ii ia locul lui Unai Emery la PSG, Hagi a spus: “Pai, credeti ca e imposibil sau ce? Este […] Hagi se viseaza…

- Proprietarii de automobile Volkswagen din Europa de Est, inclusiv Romania, se feresc sa repare motoarele implicate in scandalul emisiilor poluante, spre deosebire de clientii Europei Occidentale, care au fost convinsi sa vina la service pentru modificarea softului. Cel mai redus procent de soferi care…

- Dat afara de Dinamo, Maximiliano Oliva a semnat pentru ACS Poli Timișoara. ACS Poli Timisoara a anuntat, miercuri, ca l-a achizitionat pe mijlocașul aregentinian de 27 de ani. ”Am semnat un angajament pana-n vara cu Maxi Oliva, cu optiune de prelungire a contractului, din vara, pentru inca un sezon”,…