Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini a fost clar: "Cand nava Diciotti a Pazei de Coasta va ajunge in Italia, cine va debarca o va face pentru a merge la inchisoare". In vizorul guvernului, cu Toninelli in frunte, sunt doi migranti "scandalagii" care au starnit revolta pe nava Vos Thalassa, facand-o sa schimbe ruta. Salvini…

- Comisarul UE pentru justiție, Vera Jourova, a asemanat propunerea lui Matteo Salvini de a organiza un recensamant al romilor din Italia, cu Conferința de la Wannsee din 1942, in timpul careia naziștii au planificat Holocaustul.Vorbind in fața Parlamentului European reunit la Bruxelles, exponentul ceh…

- Invitat la emisiunea ''In onda'' de pe canalul La7, Matteo Salvini l-a atacat din nou pe George Soros si presupusul sau plan de a transforma Italia intr-o imensa tabara de refugiati. Iar joi a sosit si raspunsul organizatiei filantropice Open Society Foundation patronata de magnatul de origini maghiare.,…

- Incepand cu data de 1 iulie, Austria va deține președinția prin rotație a Uniunii Europene și este hotarata sa impuna o linie ferma impotriva migratiei ilegale in toate țarile membre. Rețeta, anticipata deja in ultimele zile de catre ministrul culturii Gernot Bluemel, este simpla: creșterea controalelor…

- Marti seara, au debarcat la Pozzallo, in Sicilia, cei 519 migranti - plus un cadavru - care, timp de doua zile, au fost plimbati intre nordul si sudul Maltei, in timp ce astepuat ca navei "Ubaldo Diciotti" sa i se permita acostarea intr-un port italian, potrivit Il Giornale, citat de Rador.

- Presedintele Camerei Deputatilor a Parlamentului italian cere UE sa sancționeze guvernul de la Budapesta din cauza faptului ca nu accepta cotele de migranți. „Cine nu vrea cotele trebuie sa primeasca amenzi, deci, daca Orban nu vrea cotele, trebuie amendat“, a declarat președintele Camerei, Roberto…

- Silvio Berlusconi a anuntat joi ca partidul sau, Forza Italia, va vota impotriva guvernului condus de Giuseppe Conte intr-un vot de incredere așteptat saptamana viitoare, in parlament, potrivit Il Giornale, citat de Rador.

- In ciuda recomandarilor pe care presedintele Sergio Mattarella i le-a facut lui Giuseppe Conte, caruia i-a cerut un guvern pro-european, Matteo Salvini a inceput deja sa sfideze Europa. Liderul partidului Liga Nordului a evocat numele lui Paolo Savona, un economist antieuro, pe care coalitia formata…