Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic a avut loc in Grecia, luni dimineața. Un seism cu magnitudinea preliminara de 5,5 grade s-a produs luni dimineata in Marea Mediterana, in largul coastelor de sud-vest, in Grecia, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Simona Halep a efectuat, duminica, in cadrul complexului de la Roland Garros, sedinta foto oficiala, in calitate de campioana la French Open. Imbracata intr-o rochie neagra, Halep a pozat cu trofeul cucerit, Cupa Suzanne Lenglen. Proud moment: French Open winner Simona Halep poses with her trophy in…

- Imbracata intr-o rochie neagra, Halep a pozat cu trofeul cucerit, Cupa Suzanne Lenglen. In trecut, fotografiile oficiale se faceau la Turnul Eiffel sau in alte locuri celebre ale Parisului, dar in ultima perioada, organizatorii au renuntat la acest obicei. La editia precedenta, campioana Jelena Ostapenko…

- In stagiunea recent incheiata a Ligii 1, Sebastian Mladen a fost unul dintre jucatorii FC Viitorul cu cele mai multe prezente. Indiferent de postul pe care a fost folosit in cele 34 de partide de campionat fie mijlocas defensiv, fie fundas , in care a reusit si un gol, Sebastian a evoluat mereu cu succes.…

- Am ajuns la ora adevarului in Campionatul Județean de Minifotbal Dolce Vita! Sambata are loc derby-ul care va decide in mare masura campioana ediției a XII-a: Dream Team – ISU Gorj. Ziua importanta de sambata este completata de ultima etapa din Campionatul Primariilor din Gorj. …

- Viitorul Liteni a atins cota de 100 de goluri marcate in Campionatul Judetean de juniori A1, dupa ce s-a impus pe terenul Moldovei Draguseni, cu scorul de 7-4. Intr-un alt meci al rundei a XXI-a, Foresta II Omnia a ramas la sase puncte in spatele liderului, dupa ce a trecut pe terenul LPS, de Siretul…

- Sindicatele din industria de Aparare din cadrul CNS Cartel ALFA și BNS vor protesta, pe 15 și 16 mai, in Piața Victoriei, fața de problemele cu care domeniul se confrunta, cum ar fi deficitul de personal și lipsa investițiilor, informeaza Mediafax.Marți și miercuri, sindicaliștii din industria…

- Barcelona a facut egal cu Real Madrid, 2-2, dupa ce a condus cu 1-0 și 2-1, in ultimul El Clasico din acest sezon. Catalanii continua sa fie neinvinși in La Liga in acest sezon, dupa 35 de meciuri, iar la finalul partidei cu marea rivala s-au distrat pe teren. Jucatorii au ramas minute bune pe gazon…