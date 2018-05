Stiri pe aceeasi tema

- O asociatie scotiana sustinuta de celebritati cum ar fi George Clooney si Leonardo Di Caprio a inaugurat joi la Edinburgh un sat consacrat in intregime persoanelor fara adapost, informeaza AFP. "Social Bite Village" este alcatuit din 10 locuinte de cate doua camere, care dispun de living si bucatarie,…

- De cateva nopți, locatarii din zona intersecției Bulevardului Unirii cu strada Colonel Buzoianu nu mai au liniște. O femeie cu probleme psihice ii trezește in miez de noapte, strigand și facand scandal in plina strada, printre mașini. Oamenii cer ajutorul autoritaților și se tem ca nu cumva femeia sa…

- Un batran in varsta de 89 de ani a fost decedat in locuinta din Ploiesti, aflata pe strada Levantica, de pompierii chemati sa sparga usa apartamentului. Vecinii au povestit ca omul nu a mai fost vazut de cateva zile, iar din locuinta iesea un miros patrunzator. Echipa ISU de la descarcerare…

- Nu sunt puține cazurile in care casele parasite au devenit adapost pentru indivizi care au ajuns sa iși terorizeze vecinii. Au sesizat autoritațile, insa acestea se dovedesc neputincioase. Daca cei aflați in astfel de situații s-ar comporta civilizat, atunci nimeni nu ar avea nimic cu…

- Vineri 30 martie a.c. un incendiu violent a izbucnit la o locuinta aflata pe strada Sculpturii din municipiul Buzau. Deocamdata flacarile au cuprins circa 50 - 60 de metri patrati - 3 sau 4 camere. Usile (caile de acces) sunt blocate. Posibil victima (un batran). Pompierii actioneaza la fata locului.

- Aceasta „alta Europa", cea „a marginalilor" (persoane fara domiciliu personal, persoane aflate in strada, in adaposturi sau in centre de cazare de urgenta), reprezinta 5% din cele 220 de milioane de gospodarii europene, conform statisticilor adunate de cele doua asociatii. Numarul persoanelor fara adapost…

- Persoana fara adapost, condusa de polițiști la un centru de cazare La data de 28 februarie a.c., ora 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au fost sesizați despre faptul ca o persoana fara adapost se afla in fața unei pensiuni din localitate. Polițiștii s-au deplasat la…

- Femeia de 29 de ani și fiul acesteia de doi ani care au fost gasiți cu gatul taiat intr-o locuința incendiata din Targu Ocna au avut o moarte violenta, au stabilit medicii legiști, in urma efectuarii autopsiei. In timpul examinarii celor doua cadavre, nu au fost descoperite insa alte urme de violența…