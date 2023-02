Stiri pe aceeasi tema

- Grupul BVB a afisat un profit net in crestere cu 97% anul trecut, la 10,43 milioane de lei, in timp ce profitul individual al Bursei de Valori Bucuresti s-a cifrat la 11,04 milioane de lei, in crestere cu 34%, comparativ cu 2021, potrivit rezultatelor financiare publicate vineri. Fii la curent…

- UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit si una dintre principalele banci din Romania, listeaza de pe 16 ianuarie, prima emisiune de obligatiuni corporative din acest an la bursa, in valoare de 488,5 milioane lei. Obligatiunile se vor tranzactiona pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti,…

- Libra Internet Bank continua finantarea prin bursa si listeaza a treia sa emisiune de obligatiuni, in valoare de 4,262 milioane de euro. Obligatiunile se tranzactioneaza pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier LIBRA32E. Libra Internet Bank a vandut anul acesta 8.524…

- Ascendia (ASC), companie romaneasca specializata in domeniul eLearning, listata pe piata AeRO din 2016, isi continua finantarea prin bursa si listeaza astazi, 6 decembrie, o noua emisiune de obligatiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti. Obligatiunile, in valoare…

- Din ce in ce mai mulți actori politici sau instituționali par preocupați de situația grava in care a ajuns Capitala in administrația Nicușor Dan. Dupa cum am aratat recent, aici și aici, diverse forțe se confrunta la nivel inalt pentru a-și apara interesele. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul Capitalei , Nicusor Dan, afirma ca Bucurestiul este atractiv pentru mediul de afaceri si are nevoie de o dezvoltare urbana „coerenta, legala si eficienta din punct de vedere al mobilitatii”.Edilul a vizitat Targul National Imobiliar care are loc la Palatul Parlamentului, unde dezvoltatorii…

- ”MAMBricolaj, lant romanesc de magazine de materiale si accesorii pentru mobila, listat pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a incheiat primele noua luni ale anului cu o cifra de afaceri de 41,520 milioane de lei, in crestere cu 8,21% fată de aceeasi perioada a anului trecut. Dezvoltarea…

- Romania se afla in fata unei perspective foarte bune pentru dezvoltarea pietei de capital, avand in vedere listarea Hidroelectrica, cea mai mare companie din tara, a declarat, joi seara, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Adrian Tanase. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…