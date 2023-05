Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei demareaza procesul de automatizare a macazurilor pentru liniile de tramvai. In acest sens, Societatea de Transport Bucuresti a lansat in SICAP o consultare de piata, a transmis edilul Nicușor Dan.

- „Obligatiunile emise de Primaria Municipiului Bucuresti intra astazi la tranzactionare pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, aceasta fiind a 7-a emisiune pe care Primaria Capitalei o emite, incepand cu anul 2015. La fel ca anul trecut, emiterea obligatiunilor municipale ale Primariei Capitalei…

- Primarul general Nicusor Dan a precizat, referitor la lista celor 10 obiective prioritare pentru Capitala pe care i le-a cerut PNL Bucuresti sa le solutioneze, in termen de 6 luni, ca unele dintre acele obiective administrative sunt in derulare de un an si jumatate, insa pana la implinirea termenului…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis marți, 21 februarie, ca a fost lansat in consultare caietul de sarcini pentru continuarea lucrarilor la noul patinoar Mihai Flamaropol din București, al carui stadiu de execuție a ajuns la 26%. „Am lansat in consultare de piața caietul de sarcini…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca a lansat in SEAP o consultare de piata a caietului de sarcini pentru modernizarea a 15 km de retea de termoficare ce apartine SACET Bucuresti. Data limita pentru depunerea ofertelor este 1 martie, a adaugat edilul general, potrivit news.ro. Fii la…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan anunta marti ca a lansat in SEAP procedura de achizitie pentru constructia unui pod pietonal mobil langa podul de cale ferata din Parcul Regele Mihai I pentru traversarea lacului Herastrau. Durata de realizare a investitiei este de 2 luni pentru proiectare si 8 luni…

- Abonamentele de transport pentru elevii și studenții din regiunea București-Ilfov, emise de Societatea de Transport București (STB), vor putea fi obținute doar online, prin aplicația de telefon YouthTB, a anunțat compania pe Facebook.