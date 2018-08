n Coreea de Sud, fobia BMW este abia la nceput Sa conduci un BMW este o chestiune de statut pentru sud coreenii care țin la imaginea pe care o reflecta brandurile pe cale le prefera. In ultima vreme, insa, sa ai un BMW este o sursa continua de anxietate. Dupa ce peste 40 de modele ale marcii germane de succes au izbucnit din motive misterioase in flacari, parcarile cu plata au interzis accesul mașinilor BMW. Șoferii sunt astfel forțați sa parcheze ilegal pe strazi. ,,Fobia BMW" a devenit un fenomen pe rețelele sociale, scrie The Economist . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

