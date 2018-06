Stiri pe aceeasi tema

- Recenzarea romilor dorita de vicepremierul si ministrul italian de interne, Matteo Salvini, omul forte al noului guvern si liderul Ligii (extrema dreapta), a continuat marti sa faca valuri in randul opozitiei, dar si in tabara sa, comenteaza AFP. Celalalt vicepremier, Luigi Di Maio, liderul Miscarii…

- 'Am cerut la Minister sa mi se pregateasca un dosar privind problema romilor din Italia, pentru ca dupa Maroni nu s-a mai facut nimic in acest sens, iar acum domneste haosul'', a anuntat la postul TeleLombardia ministrul de interne si liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini, potrivit La Stampa,…

- "Italia nu poate fi transformata intr-o tabara de refugiati. Vom lucra pentru a-i sensibiliza pe vecinii nostri" la nivel European, a declarat noul ministru de Interne si liderul Ligii, Matteo Salvini, intervievat la "Non stop news", pe Rtl 102.5. "Sper sa fiu la inaltime, as vrea sa dau putina siguranta…

- Cel puțin doua persoane au murit și alte 18 au fost ranite intr-un accident de tren in Italia, in apropiere de Torino. Nenorocirea a avut loc, dupa ce garnitura feroviara a lovit violent un camion cu remorca. Printre persoanele decedate se numara și un mecanic al trenului care a lovit miercuri, in jurul…

- Comisia Europeana a lansat marti un avertisment noului Guvern italian asupra derapajelor bugetare, reamintind ca Italia se numara printre cele mai indatorate state din zona euro. Avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte (54 de ani) este propunerea noii coalitii populiste formate din…

- O romanca a murit la Roma, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni. Femeia de 37 de ani nu a avut nicio șansa, fiind spulberata de o mașina și apoi proiectata pe contrasens, sub roțile unei camionete. Accidentul a avut loc marți seara, in zona localitații Tor Lupara, situata la periferia Romei,…

- Luigi Di Maio ataca partidele si ii acuza pe liderii lor ca se gandesc doar la functii, nu si la interesele tarii. Di Maio vrea ca italienii sa revina la urne in iunie si i se adreseaza lui Matteo Salvini: "Sa mergem impreuna la Palatul Quirinale (sediul presedintiei) pentru a cere alegeri anticipate".…

- Papa Francisc a salutat comunitatea romilor cu ocazia zilei internationale dedicata lor, duminica, in timp ce liderul Ligii Nordului (extrema dreapta), Matteo Salvini, i-a invitat pe Twitter sa „fure mai putin”, relateaza France Presse.