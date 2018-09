Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de securitate din Egipt au ucis cel puțin 52 de militanți islamiști in ultimele zile, conform unui comunicat emis de armata egipteana duminica, in cadrul operațiunilor de combatere a gruparii teroriste Stat Islamic, relateaza Reuters.In total, peste 300 de militanți ai gruparii teroriste…

- Un lider istoric al ETA, Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, condamnat in Spania, unde a participat la cel mai sangeros atentat al gruparii armate, a iesit duminica din inchisoare dupa 30 de ani de incarcerare, au anuntat autoritatile penitenciare, relateaza AFP, conform news.ro.”A…

- Aproximativ 20 de militari au fost dați disparuți in urma unei confruntari cu militanții gruparii Boko Haram in orașul Bama din nordul Nigeriei, au anunțat luni surse de securitate, dupa ce armata a negat faptul ca aceștia ar fi disparut, informeaza Reuters, preia Mediafax.Confruntarea dintre…

- Un numar de 23 de soldați au fost dați disparuți, dupa ce au cazut intr-o ambuscada a gruparii jihadiste Boko Haram in Nigeria."Nu avem nicio veste despre 23 de persoane. Dintre acestea, cinci sunt ofiteri si 18 soldati.

- Grupul terorist al-Shabaab, afiliat al-Qaida, a interzis folosirea pungilor de plastic in teritoriile pe care le ocupa in Somalia, din cauza pericolului pe care acestea le prezinta pentru mediu, relateaza Huffington Post.

- Coaliția condusa de Arabia Saudita, care se lupta cu rebelii in Yemen, a declarat luni ca forțele sale au ucis opt membri ai gruparii teroriste șiite Hezbollah, originara din Liban. Incidentul a avut loc in nordul Yemenului, langa granița saudita, scrie evz.ro.

- Irakienii au ucis 45 de luptatori ISIS, printre care și mai mulți lideri ai gruparii teroriste, in timpul unui atac cu rachete efectuat in estul Siriei, a anunțat Teheranul sambata seara, potrivit BBC News Atacul a vizat trei case conectate printr-un șanț in care se intalneau conducatorii ISIS in orașul…

- Presupusi jihadisti ai gruparii nigeriene Boko Haram au folosit fete pentru a comite atentate sinucigase urmate de atacuri cu grenada, care s-au soldat cu cel putin 31 de morti la sfarsitul saptamanii trecute in nord-estul Nigeriei, a declarat un responsabil local pentru AFP. ''S-a constatat…