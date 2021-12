Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a informat, miercuri, ca Grupul de management al informatiilor operative în sanatate, care va fi înfiintat la nivelul ministerului de resort, va avea rolul de coordonare a resurselor, actiunilor si informatiilor medicale, urmând sa fie extinsa capacitatea de…

- Declaratii sustinute de premierul Nicolae Ciuca Ședința de guvern a Cabinetului Ciuca. FOTO: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (29 decembrie, ora 18:00) - Nicolae Ciuca: Buna seara! Protejarea sanatații oamenilor printr-o gestionare atenta si corecta a pandemiei COVID-19 ramâne…

- ”Am avut discutii cu producatorii de medicamente inovative pentru a avea la dispozitie cat mai repede medicatia care se poate administra in sistem ambulatoriu si care deja este disponibila in unele tari, in Israel am vazut. Si noi am avut discutii si speram ca intr-un timp cat mai scurt sa putem sa…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul de Ziua Bucovinei, la 103 ani de la unirea Bucovinei cu Regatul Romaniei, ca perseverenta oamenilor de cultura si a celor politici din acea perioada, sustinuti si de vointa populara, reprezinta un exemplu din care considera ca avem de invatat si astazi.…

- Primarul municipiului Chișinau Ceban califica actualele acțiuni ale Ministerului Sanatații drept un „atac rider” la adresa catațenilor. In context edilul s-a referit la decizia autoritaților de a sista activitatea Centrului COVID-19 de la Moldexpo.

- DOCUMENT: Programul de guvernare al cabinetului Ciuca. Care sunt masurile propuse pentru gestionarea crizei sanitare Accelerarea campaniei de vaccinare, folosirea pe scara larga a certificatului verde COVID și retragerea dreptului de libera practica pentru 6 luni a medicilor care se exprima in spațiul…

- Mai mulți senatori și deputați depun, joi, in Parlament, un proiect de Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul sanitar, pe perioada starii de alerta, pentru personalul din cadrul unor unitați publice și private. Astfel, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, personalul din cadrul…