- Președintele Klaus Iohannis pledeaza pentru o soluție diplomatica in criza din Orient. Șeful statului a declarat ca urmarește cu atenție situația din zona. Iohannis a spus ca acolo se afla și cetațeni romani, iar in cazul in care situația se va inrautați, se vor lua masuri pentru protejarea acestora.„Sunt…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP. "NATO…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ionel Danca, a declarat vineri seara, referitor la faptul ca Romatsa risca sa ramana fara bani pentru plata salariilor controlorilor de trafic aerian din 15 decembrie, ca este o situația care vine din trecut la care Guvernul cauta o soluție pentru a rezolva problema.„Da,…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca s a aflat intr o vizita inopinata la Batalionul 17 Vanatori de Munte Dragos Voda din Vatra Dornei, potrivit postarii sale de pe Facebook: Nu puteam sa ajung in Campulung Moldovenesc fara a profita de ocazie pentru a i vizita pe militarii Batalionului 17 Vanatori de…

- Desi legea ii da dreptul sa fie in permanenta corect si prompt informat, romanul poate afla ce fac angajatii statului cu banii lui numai daca acestia au chef sa ii spuna. Daca, insa, din rea vointa, reprezentantii institutiilor, functionari platiti tot din banii nostri, refuza sa comunice anumite informatii,…

- Fumul degajat de la un incendiu in apropiere de Giurgiu a fost purtat peste Dunare, la Ruse, iar bulgarii au facut reclamații cu privire la calitatea aerului. Autoritațile vecine au cerut detalii din Romania cu privire la masurile luate pentru limitarea efectelor incendiului. Adjunctul Guvernatorului…