N-avem, da` vrem; e noaptea minții „Am adaptat pachetele de sancțiuni in așa fel incat sa obținem un efect maxim in Rusia, fara a ne rani prea mult” , declara președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen, in martie, pentru ZDF. Cum arata „efectul maxim” al sancțiunilor din Rusia s-a vazut clar luna trecuta cand Ministerul rus de Finanțe a vorbit despre un excedent total de aproximativ […] Articolul N-avem, da` vrem; e noaptea minții apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bancile occidentale vor sa paraseasca Rusia, dar ceva le ține pe loc: profiturile lor cresc prea mult; atat de mult incat bancile nu au timp sa scape de active. Citigroup a redus acordarea de imprumuturi și numarul de clienți, scapand de active de 3,1 miliarde USD in trimestrul II. Cu toate acestea,…

- In urma reevaluarii lucrarilor contestate la proba scrisa din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din invațamantul preuniversitar Titularizare 2022, rata de promovare a crescut, in judetul Bacau, la 84,89%, fiind cu 2,11% mai mare decat cea inițiala, care a fost de 82,78%…

- Filiala „Colonel Corneliu Chirieș” din Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor (ANCE) „Regina Maria” a marcat, sambata, 23 iulie, implinirea a 30 de ani de la reinființarea sa. Evenimentul a avut loc la Centrul de Cultura și Arta „G. Apostu”, unde a fost organizat un simpozion aniversar, la care…

- Ursula von der Leyen, președinta CE, a fost prezenta astazi la Baku. Aici, s-a intalnit cu președintele Ilham Aliyev și cu ministrul azer al energiei Parviz Shahbazov, in scopul de a consolida cooperarea existenta dintre UE și Azerbaidjan. A fost semnat și un nou parteneriat strategic in domeniul energiei.…

- Adrenalina la superlativ, weekend-ul trecut, la cea de a 3-a editie a „Auto Tuning Show”, un eveniment dedicat pasionaților de „motoare” tunate. Doua zile in care muzica fost data la maximum, pe ritmul sunetelor de tobe de eșapament și al mașinilor tunate duupa ultimul trend in domeniu. Parcul „Magura”…

- In weekend-ul care urmeaza, este programata sa aiba loc cea de-a doua ediție a evenimentului sportiv și social „Traian Trail”. Sambata, 25 iunie, in localitatea Traian, va avea loc evenimentul „Traian Trail” 2022. Ințiat de neobosita Georgeta Mariuț, o ieșeanca stabilita de ceva ani in zona Traianului,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut luni seara liderilor Uniunii Europene sa puna deoparte certurile interne și sa continue planurile de aprobare a celui de-al șaselea pachet de sancțiuni propus impotriva Rusiei, inclusiv embargoul petrolului, relateaza CNN . Adresandu-se prin videoconferința…

- Miercuri, 4 mai 2022, a avut loc conferința intermediara a proiectului „Formam Viitorul!”. Evenimentul a fost organizat la sediul organizației promotoare a proiectului, Fundația YANA, din satul Nicolae Balcescu, județul Bacau. Obiectivul conferinței a fost acela de a prezenta activitațile și rezultatele…