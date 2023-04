Stiri pe aceeasi tema

- Fara cine știe ce susținere din partea autoritaților locale, Luceafarul iși continua liniștita parcursul in Liga Intai. Duminica, buzoienii s-au impus clar cu CFR Clujana, intr-o partida in care s-au marcat zece goluri. Dupa o intrerupere de o luna, cauzata de pregatirea și meciurile echipei naționale,…

- HC Buzau pierde un meci pe care l-a avut in mana la pauza. Era minutul 31, incepea a doua repriza a partidei de la Vaslui, iar elevii lui Gabriel Armanu se considerau, probabil, deja caștigatori. Avantajul de cinci goluri parea iremontabil, cel puțin dupa aspectul jocului din partea intai. Vasluiul,…

- HC pierde un meci care se anunța deja caștigat la pauza. Buzoienii au inceput in tromba partida disputata in deplasare cu Vasluiul și conduceau la jumatatea intalnirii cu 18 la 13, avantaj care se anunța foarte greu de remontat. Din nefericire, in numai patru minute de la reluare, gazdele s-au apropiat…

- Fetele de la Gloria au obținut o victorie importanta, duminica seara, cu HC Zalau, și pastreaza, teoretic, șanse pentru o clasare in Europa. Buzaul a condus aproape tot meciul, insa elevele lui Gheorghe Tadici au reușit sa mențina o diferența constant mica, pe tabela. La pauza, Gloria avea un avantaj…

- HC Buzau a trebuit sa se recunoasca invinsa, miercuri dupa-amiaza, in Sala „Lascar Pana” din Baia Mare, dupa ce a capotat pe final cu Minaur, la capatul unei partide pe care a controlat-o timp de mai bine de 50 de minute. Baimarenii s-au impus cu 25 la 22, rezultat in urma caruia HC stagneaza la … Articolul…

- GREU… CSM Vaslui continua parcursul in Liga Zimbrilor cu o noua confruntare extrem de dificila. In etapa a 19-a, trupa pregatita de Bogdan Pralea se va deplasa la Constanța pentru a-și masura forțele cu CSM Constanța, locul trei in clasament. Partida se disputa maine, de la ora 15.45, și va fi transmisa…

- In prima runda, CS Medgidia a cedat in deplasare, scor 34 39 19 19 , contra formatiei CSM Resita, astfel ca, dupa un meci, echipa din judetul Constanta se afla pe locul cinci in clasament.Echipa masculina de handbal CS Medgidia disputa duminica, 12 februarie, al doilea meci din turneul play off de promovare…

- "Saptamana aceasta a fost publicata lista cu cele 27 de spitale ce vor primi finanțare prin PNRR, in valoare de aproximativ 10 miliarde de lei. Targu Mureș, Vaslui, Bacau, Giurgiu, Alba Iulia, Brașov, Constanța sunt doar o parte din orașele care vor primi fonduri pentru infrastructura spitaliceasca.…