All the single ladies, all the single ladies… Doamnelor și domnilor, faceți cunoștința cu starurile care n-au nevoie de un barbat in viața lor pentru a simți ca-și traiesc viața la potențial maxim! Cel puțin asta spune ele… Alessandra Ambrosio Ce mamica sexy! N-a fost niciodata maritata, dar asta nu inseamna ca relația ei cu Jamie Mazur, care a durat un deceniu, din 2008 pana in 2018, nu a fost serioasa și pe cale sa se oficializeze. Cei doi foști logodnici, care au doi copii impreuna, pe Noah – 5 și Anja Louise – 9, planuiau sa ajunga la altar, dar programul ei aglomerat a intarziat asta de…