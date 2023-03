Stiri pe aceeasi tema

- S-au scris sute, mii de carti despre rugaciune. Oricine vrea poate afla ce au invatat Sfintii Parinti despre puterea, despre valoarea, despre necesitatea rugaciunii. Ce au invatat despre cat de des trebuie sa ne rugam, despre cum trebuie silita mintea sa fie atenta la cuvintele rugaciunii, despre cum,…

- Un barbat de 42 de ani a fost reținut de polițiștii din Suceava dupa ce a fost prins, dupa o urmarire pe strazile din Vicovu de Sus, cu alcoolemie 2,46 in sange. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Suceava, in seara zilei de 25 februarie, polițiștii din Vicovu de Sus au urmarit un…

- Mai mulți șoferi au ramas fara permisul de conducere, dupa ce au facut drifturi in parcarea unui supermarket din municipiul Bacau. Politistii rutieri au efectuat, sambata, o actiune pe raza municipiului Bacau, in urma careia au retinut 16 permise auto ale unor soferi care faceau drifturi pe zapada.…

- Politistii argeseni au facut, miercuri, 14 perchezitii domiciliare intr-un dosar in care investigheaza activitatea unui grup infractional profilat pe fraude in domeniul asigurarilor. Sase persoane sunt suspectate ca au provocat daune unor autoturisme, pretinzand ca acestea au fost implicate in accidente…

- Cadavrul partial carbonizat al unei fete in varsta de 16 ani a fost gasit de familie in curtea casei sale din localitatea Bogdanesti, din județul Bacau, a anunțat, marți, Inspectoratul Județean de Politie. „Politistii au deschis o ancheta in acest caz, cercetarile fiind continuate in cadrul unui dosar…

- UPDATE. Polițiștii sibieni anunța ca au reținut patru persoane suspecte de rapirea adolescentei din Sibiu. Acestea se afla in custodia polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu și sunt audiați. Este vorba despre patru barbați, cu varste cuprinse intre 20 și 40 de ani, domiciliați…

- Politistii rutieri au retinut, in ultimele 24 de ore, 338 permise de conducere si au retras 84 certificate de inmatriculare, pentru diverse nereguli depistate in trafic, a informat duminica Ministerul de Interne. Aproximativ 26.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne au fost la datorie, nivel…

- Polițiștii din Botoșani au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in comuna Trușești, o minora ar fi fost injunghiata in strada. “Echipajul de politie directionat la fata locului a stabilit ca cele sesizate se confirma, fiind identificata victima, in persoana unei minore, de 14 ani, din…