N-au glumit! A sporit numărul de AMENZI! Reprezentanții Guvernului au cerut mobilizare in randul polițiștilor și al jandarmilor. Numarul amenzilor aplicate de oamenii legii s-a dublat in weekend fața de restul zilelor saptamanii trecute. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 414 apeluri la numarul unic de urgența 112. Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 730 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 127.400 de lei. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

