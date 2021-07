Stiri pe aceeasi tema

- In Timis, in ultimele 24 de ore, trei persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.511 de teste, dintre care 619 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,04, la fel ca in zilele precedente. In ultimele 24 de ore, in Timis, potrivit raportarilor autoritaților, trei persoane au…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, o singura persoana a fost confirmata cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.105 de teste, dintre care 664 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,04, la fel ca in ziua precedent. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, o singura persoana a fost…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, o singura persoana a fost confirmata cu Sars-Cov-2. DSP anunța ca au fost efectuate 1.470 de teste, dintre care 603 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,05, la fel ca in ziua precedenta. Rata de infectare in Timisoara este 0,07, la fel ca ieri. In ultimele…

- De la ultima raportare, la nivel national 225 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 21.836 de teste RT-PCR si 10.716 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 341 pacienti. Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.078.563 de cazuri…

- De la ultima raportare, la nivel national 321 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 22.600 de teste RT-PCR si 10.268 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 459 pacienti. Pana astazi, 28 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.161 de cazuri…

- De la ultima raportare, la nivel national 381 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 20.519 de teste RT-PCR si 11.288 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 545 pacienti. Pana astazi, 25 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.076.154 de cazuri…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 46 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 528 de teste, dintre care 162 de teste rapide. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati: BELINȚ 1, CENAD 1, DUDESTII NOI 1, DUDESTII VECHI 1, DUMBRAVITA 2,…

- 1850 de cazuri noi de coronavirus azi din peste 35.000 de teste prelucrate. Au fost raportate si 138 de decese, iar la ATI sunt internati acum 1.295 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 83 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. Rata de infectare la nivelul județului scade ușor și ajunge…