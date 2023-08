N-am scăpat de COVID! Tulpina Eris se răspândește rapid. Când e gata vaccinul Un nou vaccin impotriva COVID-19 urmeaza sa fie lansat luna viitoare, dar experții in sanatate și analiștii spun ca este posibil sa fie primit cu neincredere chiar daca spitalizarile cauzate de „Eris”, o varianta a formei Omicron a coronavirusului, vor crește in toata țara, scrie Reuters. Unii experți in sanatate publica spera ca americanii vor saluta noua vaccina, așa cum ar face-o impotriva gripei. Dar cererea pentru vaccin a scazut brusc din 2021, cand a devenit disponibil pentru prima data și peste 240 de milioane de oameni din SUA, sau 73% din populație, au primit cel puțin o vaccinare. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

