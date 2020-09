Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus a afectat puternic turismul. Hotelurile si pensiunile au pierdut un numar mare de clienti in aceste luni, scaderile fiind de peste 50% fata de perioada similara din 2019.

- O școala de la țara ar putea fi inchisa, o grupa de gradinița din orașul Buzau a fost trimisa in izolare la domiciliu și alte doua grupe de elevi de la doua licee, tot din municipiul Buzau, au intrat in izolare acasa, dupa apariția primelor cazuri de COVID in randul profesorilor și elevilor, dupa inceperea…

- Primele rezultate ale sesiunii de toamna a examenului de bacalaureat au fost afișate astazi, in centrele de examen și pe pagina dedicata. Din județul Mureș, puțin peste 31% dintre candidați au reușit sa obțina media de promovare 6, iar jumatate din cei care nu au promovat sunt din anii anteriori. Purtatorul…

- Adolescenta in varsta de 13 ani, care a declarat ca a ramas insarcinata cu un baiețel de zece ani, a nascut, iar in urma cu puțin timp, ea a facut publice imagini parasind maternitatea.

- Filarmonica de stat din Oradea este institutia de profil din tara care a sustinut cele mai multe concerte in stagiunea abia incheiata, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, directorul Meleg Vilmos, potrivit Agerpres.O serie de zece concerte a avut loc in aer liber, in premiera, in perioada…

- Filarmonica de stat din Oradea este institutia de profil din tara care a sustinut cele mai multe concerte in stagiunea abia incheiata, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, directorul Meleg Vilmos. O serie de zece concerte a avut loc in aer liber, in premiera, in perioada 5 iunie - 30 iulie,…

- Bistrițeanul Vasile Dancu a fost numit președinte interimar al Consiliului Național al PSD. Susținut de șefii de organizații din Ardeal, bistrițeanul a fost contestat, chiar in timpul ședinței CexN a PSD de liderii din Muntenia, Oltenia și Moldova. Potrivit capital.ro, Vasile Dancu a fost numit președinte…