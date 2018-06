Stiri pe aceeasi tema

- COD RUTIER 2018. Pe langa cele doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu, fiecare mașina trebuie echipata cu trusa de prim ajutor omologata RAR. Iata ce trebuie sa conțina: Instrumentar – O foarfeca cu ambele varfuri boante, cu lama taietoare pentru material textil…

- Dorinta de adrenalina i-a costat scump. Aproape 400 de soferi au fost amendat joi de politia de patrulare, fiind prinsi de radare conducand cu viteza excesiva. Potrivit INP, majoritatea conducatorilor auto au depasit limita de viteza cu pana la 20 km/h.

- Conform ultimei statistici a Directiei Generale Politia Locala Constanta, in perioada 1 ianuarie 1 iunie au fost aplicate 3.083 de sanctiuni opriri si stationari cu 7.654 de puncte penalizare. Potrivit acestei statistici, in aceeasi perioada a anului 2017, politistii locali din Constanta au aplicat…

- 335 de șoferi au fost depistați in timp ce circulau cu viteza excesiva pe traseul Chișinau-Leușeni. Verificarile au avut loc, ieri, conducatorii auto care au incalcat regulile de circulatie, fiind depistati de inspexctorii de patrulare cu ajutorul radarelor.

- Șoferii care nu vor da prioritate pietonilor sau cicliștilor ar putea primi o amenda mai mare. Daca legislația în vigoare în prezent prevede pentru aceasta încalcare o amenda de la 150 la 300 de lei cu aplicarea a 2 puncte de penalizare, pe viitor șoferii ar putea plati mai mult. …

- Politia reaminteste ca din 20 mai intra in vigoare prevederile care permit suspendarea inmatricularii unui vehicul fara Inspectie Tehnica Periodica valabila, precum si daca vehiculul nu a fost inscris pe numele propietarului de drept la 90 de zile de la achizitionarea lui."Politistii vor dispune,…

- Inspectoratul Național de Patrulare demareaza, astazi, in toata țara operațiunea „Umbriș", care are drept scop disciplinarea și atenționarea conducatorilor auto pentru aducerea starii tehnice a autovehiculului in concordanța cu exigențele legislației in vigoare. Operațiunea va dura pana la data de 15…

- Potrivit Inspectoratului National de Patrulare anul trecut peste o suta de copii au ajuns cu traumatisme la spital din motiv ce nu erau echipati corespunzator în masina. Recent, Guvernul a aprobat sanctiuni mai mari în contextul dat, iar aceste modificari trebuie…