Cariera de secretar de stat in Ministerul Antreprenoriatului si Turismului s-a dovedit a fi una extrem de scurta pentru Tudorita Lungu. Numita joi in funcție, a fost eliberata, vineri, din post printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca. Deputat PNL de Bacau in mandatul 2016 -2020, Tudorița Lungu a ocupat in trecut diverse funcții in administrație, fara a avea insa vreo tangența cu turismul. A fost director la Casa Județeana de Pensii Bacau, subprefect și prefect de Bacau, consilier superior la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Bacau, consilier la Directia Apelor „Siret”…