Stiri pe aceeasi tema

- Shawn King a vorbit, pentru prima data, despre ultimele momente petrecute cu raposatul ei sot, Larry King. “Am reusit sa comunicam pe FaceTime, din spital, si ii era foarte greu sa vorbeasca, dar si-a dorit nespus sa-mi transmita un singur mesaj”, a declarat, pentru Entertaiment Tonight, sotia cu care…

- Batranul de 100 de ani, care a strans aproape 33 de milioane de lire sterline pentru NHS, a fost dus la spitalul Bedford dupa ce a solicitat ajutor medical din cauza unor probleme de respiratie, duminica, potrivit BBC.

- Celebrul moderator american de radio si televiziune, Larry King, a murit sambata, intr-un spital de Los Angeles. Nu a fost vehiculata inca nicio cauza a mortii, prezentatorul fiind internat din cauza infectarii cu coronavirus. King avea 87 de ani.

- Un barbat care s-a infectat a doua oara cu COVID-19 a murit in sudul Germaniei, au anuntat oficialii locali, acesta fiind primul caz din tara in care o persoana a decedat in urma reinfectarii cu coronavirus, relateaza dpa. Barbatul de 73 de ani, care locuia in landul sud-vestic Baden-Wuerrtemberg,…

- Doi politicieni susțin la unison ca actorul Bogdan Stanoevici nu a murit din cauza COVID, pentru ca acesta invinsese boala. Bogdan Stanoevici a murit cu zile pentru ca a fost infectat cu un microb din spital, a scris Codrin Ștefanescu pe pagina sa de Facebook. Afirmația este susținuta și de senatoarea…

- Iancu Tucarman, supravietuitor al trenurilor mortii din timpul Pogromului de la Iasi, a murit vineri, la varsta de 98 de ani, fiind infectat cu SARS-CoV-2, a anuntat Ambasada Israelului la Bucuresti.

- Fostul ministru Daniel Funeriu afirma ca Ministerul Sanatatii trebuie sa prezinte un raport complet cu privire la victimele COVID-19. Potrivit lui Funeriu, mortalitatea mai ridicata in randul bolnavilor de COVID-19 din Romania ar putea fi generata de infectiile cu bacteriile din spitale. "A…

- Actrița Draga Olteanu Matei a murit in noaptea de marți spre miercuri la Spitalul Sf Spiridon din Iași, din cauza unei hemoragii digestive superioare. Insa Cristi Brancu spune ca motivul decesului ar fi fost altul, dezvaluindu-l intr-un clip pe YouTube. Adevarata cauza a morții actriței Draga Olteanu…