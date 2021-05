Stiri pe aceeasi tema

- La data de 08 mai a.c, politistii bacauani au depistat, in trafic, un barbat de 32 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influenta alcoolului. Barbatul in cauza a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 2,86 mg/l alcool pur in aerul expirat si…

- Sunt voci, și nu puține, ale unor specialiști de talie internaționala care nu sunt de acord cu vaccinarea in masa anticovid. Voci reduse la tacere. Nu au acces in media, nu sunt promovate pentru ca nu se inscriu in credința oficiala. A pune in dezbatere o tema, a avea indoieli, poate deveni delict ori…

- “Bugetul municipiului Bacau nu se «inchide» in programul ForexeBug de la Administrația Județeana a Finanțelor Publice din cauza unei plați nelegale facute de Primaria Bacau, la 5 februarie 2021, fara sa existe un buget aprobat al municipalitații pe anul in curs”, susține, intr-un comunicat de presa,…

- De curand, Biblioteca Județeana „Panait Istrati” din Braila a organizat prima ediție a Concursului Național de Creație Literara pentru Copii „Și eu știu sa scriu!”, adresat elevilor intre 7 și 14 ani. La acest eveniment au participat cateva sute de copii din țara și din Republica Moldova, aceștia trimițand…

- Refuzul apostolului Toma de a crede in marturia celorlalti ucenici despre intalnirea lor cu Isus Cristos Inviat ne este tuturor arhi-cunoscuta. Opt zile mai tarziu, in acelasi cadru al primei intalniri cu ucenicii sai, Isus Cristos il va interpela pe Toma, prezent de aceasta data, cu aproximativ acelesi…

- In ceea ce privește sacrificarea mieilor in gospodariile populației, responsabilii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau precizeaza ca animalele pot fi sacrificate doar pentru consumul propriu din familie. „Sacrificarea mieilor și consumul carnii de miel in gospodaria/curtea…

- 1.Ce va motiveaza in viața?– Faptul ca știu ca pot infrunta aproape orice, bazandu-ma pe ceea ce sunt… 2.Care este filmul dumneavoastra favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs?– FACE OFF (cu Nicolas Cage și John Travolta). 3.Cum arata un weekend perfect? Care sunt activitațile…

- Intr-o perioada atipica, in care existența și activitațile cotidiene au fost puse sub insemnul „distanțarii sociale”, luna Februarie, intitulata si „Luna iubirii si a dansului“, a readus in prim plan iubirea, acest sentiment nobil, scoțandu-ne din zona de confort, prin intermediul sufletului și al emoțiilor,…