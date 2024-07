Dupa ce le-a mai trecut romanilor supararea pe baieții lui Edi, pentru meciul pierdut cu belgienii, și cand taman incepusera sa se gandeasca la o victorie certa asupra slovacilor, aparu un zvon iscat din mintea unor ziariști, de felul lor instigatori, cum ca se va aranja o ințelegere de culise intre cele doua echipe, vizand […] The post N-a fost blat, a fost doar egal first appeared on Ziarul National .