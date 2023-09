Razvan Burleanu a anunțat ca are in plan sa aduca o finala de Champions League la fotbal feminin in Romania, dar a refuzat sa ofere un raspuns referitor la incidentul de la meciul Romania - Kosovo 2-0. Prezent la un eveniment prin care se promoveaza egalitatea din fotbal intre femei și barbați, președintele Federației a explicat ca-și dorește ca in urmatorii ani naționala feminina sa umple Arcul de Triumf și Arena Naționala. ...