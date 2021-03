N-a aflat nimeni ce salariu are Andreea Esca. Dar ne-a spus ce face cu banii și cât cheltuie La fel de curios privind salariul fostei sale colege s-a gasit și Lucian Mindruța, care a chestionat-o in acesta privința pe prima vedeta a știrilor din Romania. Na aflat nici el cat baga lunar in cont Esca, dar a aflat in schimb pe ce da banii de regula prezentatoarea Știrilor Pro TV. ”Din salariul tau uriaș, cat cheltuiești, cat investești, cat pui la CEC?”-a intrebat-o Mindruța pe prietena sa cu care a debutat in lumea televiziunii in urma cu un sfet de secol. Premiile Grammy 2021. Beyonce, marea caștigatoare. A devenit cea mai premiata artista din istoria galei ”Tata m-a invațat sa fiu foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a Femeii este un prilej bun pentru cateva zile de relaxare, iar conform datelor inregistrate de platforma de rezervari hoteliere Travelminit.ro cei mai mulți romani vor porni weekendul acesta catre stațiunile de pe Valea Prahovei și Brașov. Conform solicitarilor primite de platforma…

- Gest de solidarizare fara precedent facut de Facultațile de Drept din trei mari centre universitare, cu decizia de ieri a Universitații din București de a exmatricula 45 de studenți de la Drept “care au fraudat mai multe examene”. Facultațile de profil din Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,…

- ​Innovation Labs, programul de accelerare pentru start-up-uri tehnice și mentorat pentru tineri antreprenori, studenți și cercetatori, anunța programul Hackathoanelor și programelor de mentorat de 7 luni, organizate în București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara. Când încep înscrierile…

- Cercetatorii din cadrul Universitatii Babes-Bolyai au evaluat calitatea aerului interior in timpul sezonului rece, in cinci mari orase din Romania. Studiul a aratat ca, in 95% dintre cladirile investigate, concentratia de formaldehida a depasit valoarea de 50 lg/m3, valoare prag reglementata in anumite…

- Dupa mai bine de doua saptamani de pauza, baschetbalistii de la SCMU Craiova sunt in fata unui ultim turneu din cadrul turului de campionat din Liga Nationala de Baschet Masculin (LNBM). Elevii lui Todorov vor intalni, in weekend, doua formatii net inferioare, care nu ar trebui sa puna vreo problema.…

- Devenii vor avea ocazia sa admire benzile desenate ale concursului național dedicat artiștilor, organizat in cadrul Festivalului de Benzi Desenate Istorice Brașov, ediția 2020. La invitația Primariei Municipiului Deva și a Colegiului Național ,,Decebal” Deva, Asociația Forums și Muzeul…

- Prezentatorul Pro TV este hotarat sa devina investitor serios in imobiliare. Aventura sa in Bucuresti a inceput la camin, pe perioada studiilor, in 1999, apoi intr-o garsoniera la Piața Alba Iulia -prima sa proprietate - iar acum locuiește intr-o frumoasa și generoasa casa din Pipera. In 2020, anul…

- In ziua de 02 Ianuarie 2021 la ora 05:00:50 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea de 5km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 35km E de Timisoara, 58km SE de Arad, 132km SE de Szeged, 140km NE de Belgrade,…