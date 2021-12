M.Z.I lanseaza Losing Control. Energie dusa la extrem, la final de an

Stiri pe aceeasi tema

- Cine te salveaza la final de an? Asta se intreaba și Curbrick, care a lansat o noua piesa, „Who’s Gonna Save Me”. O melodie plina de energie, dar care te poate introduce și intr-o atmosfera plina de mister. Ritmurile house in combinație cu vocea hipnotizanta ne fac sa dansam, acum, la final de an, cand…

- Romanian House Mafia lanseaza o noua producție “Bella Ciao” in colaborare cu Jade Shadi și Nalani. Piesa reprezinta un remake al piesei “Bella ciao”, celebra piesa italiana de protest, promovata in ultimii ani datorita serialului “Casa de Papel”. “Bella Ciao” a fost compusa de Jade Shadi, iar interpretarea…

- „All That You Say Is (Ta Ta Ra)”, așa se numește cel mai nou single pe care Andreea D il lanseaza. Cu un sound pop dance și un refren de care iți vei aminti de la prima ascultare, „All That You Say Is (Ta Ta Ra)” este scrisa de Andreea D alaturi de Silviu Paduraru, Chircu Dragoș Corneliu și a fost produs…

- Years & Years lanseaza o noua melodie care se va regasi pe urmatorul material discografic, “Night Call”, care va aparea pe 7 ianuarie 2022. In același timp, Years & Years anunța și un show electric și extravagant, de Revelion, alaturi de BBC One. Pe scena se vor alatura mulți invitați speciali, printre…

- EMAA revine cu o noua lansare in 2021. “Atat de noi” calca pe urmele Sufletului Imun in profunzimea versurilor și a interpretarii cu care am fost obișnuiți de catre EMAA. Intr-o lume a vitezei, vocea Emei te oprește din haosul cotidian și te așeaza la masa pe tine cu cele mai sincere ganduri intr-o…

- Andia lanseza oficial piesa cu un puternic mesaj de dragoste, „Sfarșitul lumii”, piesa devenita virala dupa live session-ul de la Virgin Radio Romania care a acumulat in doar 3 saptamani aproape 5 milioane de vizualizari pe YouTube. Doi ani mai tarziu de la lansarea pe piața muzicala romaneasca și patru…

- Andreea Ignat lanseaza astazi, 21 octombrie 2021, piesa dance „Iubirea ta cruda”, care transmite acel vibe nostalgic al anilor 2000. Piesa ideala pentru sezonul actual, care cu siguranța va starni emoții puternice pentru ca multe persoane se regasesc in versurile acesteia, vine la pachet cu un videoclip…

- Romanian House Mafia lanseaza un nou remake dance alaturi de Chopin și Sad George pentru piesa „Bad Habits” cantata de Ed Sheeran in varianta originala. Single-ul, care a reușit sa domine topurile muzicale la nivel internațional inca de la lansare, are parte acum de un refresh dance, care te va face…