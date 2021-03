Myanmar: Zeci de mii de oameni ies iar în stradă, după raiduri nocturne la activiști ce se opun juntei Zeci de mii de oameni au iesit duminica pe strazile principalelor orase din Myanmar pentru a protesta din nou fata de lovitura militara de stat, dupa o noapte marcata de raiduri în principalul oras Yangon care au vizat activistii ce se opun juntei, relateaza Reuters, preluata de Mediafax.



În orasele Lashio si Bagan, politia a intervenit cu gaze lacrimogene si gloante din cauciuc. Nu au fost raportate victime sau raniti. Protestele din câteva orase au fost pasnice.

În al doilea cel mai mare oras al tarii, Mandalay, activistii au tinut 2 minute de reculegere pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

