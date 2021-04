Uniunea Europeana a decis luni sanctionarea a zece membri ai regimului militar aflat la conducere in Myanmar si a doua companii care il finanteaza, pentru a condamna reprimarea violenta a manifestantilor pro-democratie, au anuntat surse diplomatice europene, citate de France Presse.



Decizia a fost validata de ministrii de externe din tarile membre UE, reuniti in videoconferinta in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE).



Sanctiunile europene constau intr-o interdictie de deplasare sau de tranzitare in UE si in inghetarea activelor pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea,…