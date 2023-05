Stiri pe aceeasi tema

- Anunt crucial in cazul Simonei Halep. Este un verdict crunt venit de la cei mai importanti specialisti in domeniu. Totul s-a aflat cu doar cateva zile inaintea procesului de la Londra. CITESTE SI O criza a datoriilor SUA este iminenta: costul asigurarii datoriei americane impotriva neplatii a…

- Masurile extraordinare ale Departamentului Trezoreriei SUA pentru a ajuta la plata facturilor guvernamentale au scazut la 88 de miliarde de dolari, de la 110 miliarde de dolari in urma cu o saptamana, scrie Ziarul Financiar. CITESTE SI Dan Negru e stupefiat! Apel disperat de ajutor pentru Timișoara…

- Bangladesh si Myanmar s-au pregatit duminica, in timp ce un ciclon extrem de sever a inceput sa loveasca zonele de coasta, iar autoritatile au indemnat mii de persoane din ambele tari sa se adaposteasca, relateaza AP. CITESTE SI Video - Scene de groaza, sute de mii de evacuați: Ciclonul Mocha…

- Apel disperat de ajutor pentru Timișoara“Regele audiențelor TV”, cum este supranumit timișoreanul Dan Negru, intors in orașul natal și ieșit la plimbare in zona centrala, a avut neinspirația sa intre și in unul din parcuri, situat la doi pași de Primarie. Spun neinspirația, pentru ca ce-a vazut i-a…

- Peste 20 de straini din Bangladesh, Pakistan și Turda au fost expulzați din țara prin Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj și au primit interdicția de a mai intra in Romania pe perioade cuprinse intre unul și cinci ani. „La data de 22 aprilie a.c., politistii din cadrul Centrului de Cazare a…

- Un sofer de camion este cercetat pentru trafic de migranti, dupa ce a fost prins, joi, cand incerca sa scoata din tara 23 de migranti din Bangladesh, pe care i-a ascuns in autovehicul, potrivit Agerpres.Camionul a fost verificat in Punctul de Trecere a Frontierei Turnu, iar soferul a declarat ca…

- Un incendiu „major” care a izbucnit duminica (5 martie) intr-o tabara de refugiați rohingya din Bangladesh este acum sub control, au declarat oficiali ai poliției, adaugand ca nu au existat victime. Mai multe case au fost distruse in Tabara 11 din Cox’s Bazar, un district de frontiera unde traiesc peste…

- Ikea ar fi trebuit sa deschida, anul trecut, magazinul din Timișoara, ceea ce nu s-a intamplat nici la acest moment. Acum, compania este in plin proces de recrutare a forței de munca, acțiune care merge foarte greu. Mai mult, s-a iscat un intreg scandal pe rețelele sociale dupa ce s-a aflat salariul…