Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase copii au fost ucisi si alti 17 au fost raniti atunci cand elicoptere militare au deschis focul la o scoala din Myanmar, au relatat luni media si localnici. Armata birmana a declarat ca fost nevoita sa faca uz de forta intrucat rebelii foloseau cladirea scolii pentru a-i ataca pe militari,…

- Aproximativ 750 de copii refugiați din Ucraina frecventeaza instituțiile de invațamint general din Chișinau. Totodata, 46 de copii refugiați din Ucraina au fost incadrați in 41 de școli gimnaziale din capitala, iar 198 de copii in instituții preșcolare. Despre aceasta a anunțat conducerea primariei…

- In județul Dambovița, vor beneficia de ”Programul pentru școli al Romaniei” un numar de 46.321 de copii adica 7759 preșcolari, 20.451 elevi de la nivelul primar și 18.111 de la nivel gimnazial, in noul an școlar 2022-2023. ” Apreciez efortul Consiliului Județean Dambovița pentru ca acest program sa…

- Adrian Alda, deputat PSD anunța ca Guvernul a aprobat bugetul Programului pentru școli al Romaniei pentru anul școlar 2022-2023. Programul este menit sa-i obișnuiasca pe copii cu alimentația sanatoasa. Mai mult, pe langa distribuția de produse alimentare, fructe, lactate in școli, va exista și o latura…

- Un numar de 24 de persoane, dintre care sase copii, au murit in Fasia Gaza de la izbucnirea violentei intre Israel si gruparea Jihadul Islamic, conform unui anunt facut sambata de ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, transmite Agerpres, care citeaza AFP. Potrivit ministerului sanatatii din…

- Scuturi umane? Ucraina este acuzata ca amplaseaza tehnica militara langa spitale și școli Scuturi umane? Ucraina este acuzata ca amplaseaza tehnica militara langa spitale și școli Organizatia neguvernamentala pentru drepturile omului Amnesty International a acuzat joi armata ucraineana ca a periclitat…

- Rusii au bombardat in noaptea de joi spre vineri un bloc din regiunea Odesa, fiind ucise cel putin 17 persoane si ranite alte zeci. Printre victime se numara si copii, potrivit autoritatilor ucrainene.

- In judetul Galati, la Evaluarea Nationala 2022, au fost inregistrate cinci medii de 10, inainte de contestatii. Trei elevi sunt de la scoli din mediul rural. Potrivit datelor Inspectoratului Scolar Judetean, sunt 20 de note de 10 la limba romana si 75 de note de 10 la matematica.