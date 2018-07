Myanmar: ONU cere intensificarea eforturilor pentru revenirea refugiaţilor Rohingya în ţară Consiliul de Securitate al ONU le-a cerut luni autoritatilor din Myanmar sa-si intensifice eforturile, mai ales printr-o dezvoltare sociala si economica, pentru a crea conditii propice pentru revenirea 'sigura, voluntara si demna' a refugiatilor Rohingya la caminele lor, transmite AFP. ''Membrii Consiliului continua sa sublinieze importanta anchetelor independente si transparente cu privire la acuzatii de abuzuri si incalcarea drepturilor omului'', mentioneaza un comunicat publicat la finalul unei reuniuni cu usile inchise a celor 15 tari membre ale Consiliului de Securitate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

