Myanmar: Marea Britanie și Canada anunță sancțiuni împotriva generalilor implicați în lovitura de stat Guvernul Marii Britanii a sanctionat, joi, trei generali din Myanmar acuzati de grave încalcari ale drepturilor omului comise în contextul loviturii de stat militare, informeaza agentia Reuters. De asemenea și Canada a spus joi ca va impune sancțiuni fața de noua oficiali mimlitari, spunând ca lovitura de stat a dus la rețineri în masa.

